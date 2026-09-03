«Развалится всё вокруг»: В Госдуме раскрыли, почему Армия России редко применяет «Орешник»

Высокая стоимость комплекса «Орешник» и риск масштабных разрушений ограничивают его применение в зоне СВО. Такое объяснение дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам парламентария, украинские военные размещают свои объекты рядом с жилыми домами. Поэтому российские войска используют для их поражения другие виды высокоточного оружия, рассказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

«Чтобы избежать гибели среди гражданского населения, мы работаем высокоточным оружием. «Орешник» применишь, там развалится всё вокруг», — пояснил Колесник.

Второй причиной депутат назвал стоимость комплекса. По его мнению, расходовать такое оружие не всегда целесообразно, когда поставленные задачи можно выполнить другими средствами.

Колесник отметил, что российская армия успешно поражает предприятия украинского военно-промышленного комплекса высокоточными ударами. При возникновении оперативной необходимости «Орешник», по его словам, снова будет применён.

Похожую позицию парламентарий высказывал несколькими днями ранее. Life.ru рассказывал, что Колесник объяснил отказ от ударов «Орешником» по Киеву плотной городской застройкой и риском повреждения гражданской инфраструктуры.