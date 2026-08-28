«Мы не так воспитаны»: В Госдуме объяснили, почему «Орешник» не бьёт по Киеву

Российские военные не применяют ракетный комплекс «Орешник» по объектам в Киеве из-за риска повреждения гражданской инфраструктуры. Такую причину назвал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru».

По словам депутата, плотная городская застройка повышает вероятность ущерба расположенным рядом зданиям. Поэтому для поражения целей в таких условиях используются другие виды высокоточного оружия.

«Почему „Орешник“ не применяют [для ударов по Киеву]? Потому что в округе очень много что можно повредить, в том числе и гражданские объекты. Мы не так воспитаны, чтобы стрелять по гражданским. Удары точечные будут применены и высокоточное оружие», — пояснил Колесник.

Парламентарий добавил, что по той же причине применение «Орешника» не предполагается и против других целей в городах с плотной застройкой.

Ракетный комплекс «Орешник» впервые применили в боевых условиях в ноябре 2024 года. Тогда удар в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесён по промышленному комплексу в Днепропетровске в ответ на использование Украиной западного дальнобойного оружия по территории России.

Ранее Life.ru писал, что в Европе допустили дальнейшее применение Россией комплекса «Орешник» в ходе СВО. Автор норвежского издания Steigan отмечал, что российские войска усиливают давление на украинскую военную инфраструктуру, а среди возможных следующих шагов называл использование и других видов вооружений, включая этот ракетный комплекс.