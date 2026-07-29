Россия при желании могла бы легко поразить цели в Европе ракетами «Орешник», но не стремится к эскалации. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Если бы Россия захотела нанести удар по Европе, она могла бы легко сделать это с помощью ракет «Орешник», решительно и точно», — написал он.

По словам Мемы, настоящим источником эскалации выступает Европа, которая лишь наращивает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на государства НАТО, а миф о российской угрозе западные элиты используют для отвлечения населения от внутренних проблем.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что применение Россией баллистической ракеты «Орешник» определяется исключительно военной целесообразностью и задачами на поле боя. По его словам, решения об использовании подобного вооружения никогда не принимаются спонтанно и всегда имеют под собой серьёзную мотивацию, исходящую из оперативной обстановки. Колесник напомнил, что «Орешник» уже применялся в ходе спецоперации в «воспитательных» целях, и не исключил, что Россия располагает куда более мощным и эффективным оружием.