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20 июля, 13:20

«ВСУ будет очень тяжело»: В Госдуме назвали условие удара «Орешником» по Украине

Депутат Колесник заявил, что применение «Орешника» определяется военными целями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Любое использование Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» напрямую зависит от военных задач и целесообразности, такие решения не принимаются спонтанно и всегда имеют под собой серьёзную мотивацию, которая исходит из ситуации на поле боя. Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я не исключаю, что у РФ есть оружие куда мощнее этой ракеты. Эффективное, хорошее. «Орешник» уже применяли в ходе СВО в «воспитательных» целях. Если мы нанесём им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело», — отметил он.

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Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Россия располагает вооружениями, которые по совокупной поражающей способности превосходят ядерные. По его словам, граница между обычной и атомной войной сегодня стирается. Он напомнил, что в арсенале ВС РФ есть «Посейдон», способный обрушить на базы ВМФ разрушительное цунами, ракета с ядерным двигателем «Буревестник» с бесконечной дальностью и межконтинентальный «Сармат».

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Татьяна Миссуми
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