Европейские оборонные гиганты объявили о формировании консорциума Bliksem EXO для разработки первого суверенного перехватчика баллистических ракет в космическом пространстве. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, это означает переход гонки вооружений на принципиально новый, смертельно опасный уровень.

В разговоре с RTVI парламентарий заявил, что боевые действия уже начали перемещаться за пределы атмосферы. Сначала туда отправляются перехватчики, затем обычные вооружения, а логическим финалом способно стать размещение ядерных зарядов.

Такой сценарий, по его оценке, ставит под угрозу само существование планеты. Колесник признался, что не понимает, зачем Старый Свет с упорством стремится к коллективному самоубийству и нагнетает истерию.

Нынешнюю спираль эскалации в безвоздушном пространстве он охарактеризовал как гораздо более тяжёлую и трагичную главу противостояния. Поводом для комментария стала публикация Reuters о планах Thales, Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland и Safran Electronics & Defense.

Согласно подписанному письму о намерениях, инженерные работы стартуют уже в августе, а испытания запланированы на 2027 год. Разработчики утверждают, что новая система будет совместима с противовоздушной архитектурой НАТО и закроет недостающий верхний эшелон европейской ПРО.

Появление консорциума анонсировали сразу после того, как ряд стран вместе с киевским режимом объявили о формировании коалиции против баллистических ракет. В заявлении прямо говорится, что система нацелена на перехват российского «Орешника».

Ранее в Госдуме подчеркнули, что Россия обладает вооружениями, чья совокупная поражающая мощь превосходит ядерную, а грань между обычной и атомной войной сегодня стирается. Гиперзвуковой «Орешник» сопоставим по эффекту с тактическим ядерным зарядом, но без радиоактивного следа. Подводный дрон «Посейдон» способен вызвать разрушительное цунами у баз флота, а у ракеты с атомным двигателем «Буревестник» неограниченная дальность полёта.