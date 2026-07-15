Кустурица допустил, что следующая война может начаться в космосе
Обложка © Life.ru
Следующая крупная война может развернуться уже в космическом и спутниковом пространстве. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал сербский режиссёр Эмир Кустурица. По его словам, современные конфликты всё сильнее зависят от технологий, спутниковой связи, цифровой инфраструктуры и беспилотников.
Кустурица заявил, что конфликт на Украине во многом связан с возможностями, которые предоставляют технологические корпорации. В этом контексте он упомянул Starlink, Palantir и Google.
«Сегодня мир живёт в условиях управления через спутниковые системы. И мне кажется, что следующая война может развернуться уже на более высоком уровне — в космическом, спутниковом пространстве», — сказал режиссёр.
Он также отметил, что дроны стали новым видом оружия, а роль частных корпораций в современных конфликтах заметно выросла.
По мнению Кустурицы, ответ на вопрос о возможности новой большой войны нужно искать не только в политике, но и в интересах корпораций, банков и игроков, которым нужны ресурсы и влияние.
Ранее режиссёр заявлял, что на Западе войны всё чаще ведутся через финансовые механизмы, поэтому вопрос возможного конфликта Европы с Россией он называл прежде всего финансовым.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.