Кустурица допустил, что следующая война может начаться в космосе

Следующая крупная война может развернуться уже в космическом и спутниковом пространстве. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал сербский режиссёр Эмир Кустурица. По его словам, современные конфликты всё сильнее зависят от технологий, спутниковой связи, цифровой инфраструктуры и беспилотников.

Кустурица заявил, что конфликт на Украине во многом связан с возможностями, которые предоставляют технологические корпорации. В этом контексте он упомянул Starlink, Palantir и Google.

«Сегодня мир живёт в условиях управления через спутниковые системы. И мне кажется, что следующая война может развернуться уже на более высоком уровне — в космическом, спутниковом пространстве», — сказал режиссёр.

Он также отметил, что дроны стали новым видом оружия, а роль частных корпораций в современных конфликтах заметно выросла.

По мнению Кустурицы, ответ на вопрос о возможности новой большой войны нужно искать не только в политике, но и в интересах корпораций, банков и игроков, которым нужны ресурсы и влияние.

Ранее режиссёр заявлял, что на Западе войны всё чаще ведутся через финансовые механизмы, поэтому вопрос возможного конфликта Европы с Россией он называл прежде всего финансовым.