Россия усиливает давление на Украину, нанося удары по объектам её военно-промышленной инфраструктуры. К такому выводу пришёл автор норвежского издания Steigan.

В публикации утверждается, что российские ракеты, беспилотники и авиация всё активнее воздействуют на украинские военные объекты, а средства радиоэлектронной борьбы создают дополнительные проблемы для систем связи.

«Сегодня Киев подвергается интенсивным ракетным обстрелам и остановить их нельзя. Россия планомерно уничтожает военно-промышленную инфраструктуру, однако следующим шагом могут стать ФАБы, сброшенные с Су-34», — говорится в статье.

Автор также допускает дальнейшее применение Россией других вооружений, включая комплекс «Орешник».

По мнению Steigan, боевые действия постепенно приближаются к завершающей стадии. Автор считает дальнейшее продвижение российских сил в Донбассе наиболее вероятным сценарием и полагает, что конфликт не растянется ещё на многие годы.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по терминалу «Новой почты» в Киеве, который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения. В ведомстве заявили, что на объекте находились компоненты для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.