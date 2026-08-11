ВС РФ поразили в Киеве терминал «Новой почты» с товарами двойного назначения

Российские военнослужащие поразили в Киеве терминал «Новой почты», который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Удар по объекту был нанесён в ночь на 11 августа в ходе группового применения высокоточного оружия наземного базирования.

По данным ведомства, целью атаки стали предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье.

В Минобороны заявили, что терминал представлял собой автоматизированный сортировочный комплекс. По информации российского военного ведомства, на объекте хранились и распределялись товары двойного назначения. В частности, речь идёт о компонентах для производства беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

В последние недели российские войска значительно усилили ракетно-бомбардировочные удары по военной инфраструктуре Украины. Целями становятся аэродромы, оборонные заводы, базы снабжения и склады, задействованные в подвозе вооружений, а также центры управления дронами. По данным Минобороны РФ, за отчётный период также поражены хранилища боеприпасов и топлива, железнодорожные узлы перегрузки и морские суда-носители у побережья Одесской и Николаевской областей, используемые для снабжения ВСУ.