Российские войска ночью нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом утром 11 августа сообщило Минобороны РФ, заявив, что предприятие использовалось в интересах украинской армии.

По данным ведомства, завод из группы «Метинвест» выпускает листовой прокат, который применялся при изготовлении защитных конструкций, фортификационных модулей, элементов бронирования военной техники и пластин для бронежилетов.

«Кроме того, на территории предприятия осуществлялась установка на тяжёлую бронетехнику экранов для защиты от ударов FPV-дронов», — говорится в сообщении Минобороны.

В российском военном ведомстве назвали эти обстоятельства причиной включения предприятия в число поражённых объектов.

Ранее солдаты Российской армии пресекли попытку штурмовой группы ВСУ прорваться в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Украинское подразделение выдвинулось со стороны Новой Казачьей, но было уничтожено огнём ВС РФ.