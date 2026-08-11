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Регион
11 августа, 06:46

ВС РФ ударили по «Запорожстали», производившей броню и фортификации для ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударе по комбинату «Запорожсталь»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские войска ночью нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом утром 11 августа сообщило Минобороны РФ, заявив, что предприятие использовалось в интересах украинской армии.

По данным ведомства, завод из группы «Метинвест» выпускает листовой прокат, который применялся при изготовлении защитных конструкций, фортификационных модулей, элементов бронирования военной техники и пластин для бронежилетов.

«Кроме того, на территории предприятия осуществлялась установка на тяжёлую бронетехнику экранов для защиты от ударов FPV-дронов», — говорится в сообщении Минобороны.

В российском военном ведомстве назвали эти обстоятельства причиной включения предприятия в число поражённых объектов.

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Ранее солдаты Российской армии пресекли попытку штурмовой группы ВСУ прорваться в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Украинское подразделение выдвинулось со стороны Новой Казачьей, но было уничтожено огнём ВС РФ.

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Владимир Озеров
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