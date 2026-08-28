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28 августа, 10:54

«Объекты должны быть обречены»: «Орешник» может стать ответом Польше на поставки оружия ВСУ

Генерал Овчинский допустил удар «Орешником» по военным объектам НАТО в Польше

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия может нанести удар «Орешником» по военной инфраструктуре НАТО в польском Жешуве, считает генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский. По его прогнозу, такой сценарий может реализоваться уже в 2026 году, заявил он в программе «Итоги дна с Делягиным» на «Царьграде».

Овчинский считает, что Россия уже фактически находится в состоянии противостояния с НАТО из-за участия стран альянса в поставках вооружений Киеву. В качестве одной из возможных ответных мер он назвал удар по объектам в районе Жешува, через который проходит значительная часть западной военной помощи Украине.

«Поэтому объекты в Жешуве должны быть обречены. Там должны быть уничтожены все склады с бронетехникой, с боеприпасами и так далее. И это случится. И это случится, я думаю, уже в этом году», — сказал Овчинский.

Генерал также высказал мнение, что применение обычного вооружения по военной инфраструктуре в Польше не обязательно приведёт к ядерному конфликту. В качестве одного из возможных средств он назвал комплекс «Орешник», подчеркнув его возможности по преодолению противоракетной обороны.

При этом никаких официальных заявлений российских властей о планах нанести удар по территории Польши не было. Слова Овчинского являются его собственной оценкой возможного развития событий.

Лавров: Страны НАТО пытаются «отмазаться» от помощи Киеву, но у них не получится
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Ранее Life.ru рассказывал о разработанном в НАТО сценарии возможной войны с Россией. Он, по данным Bild, предусматривает в том числе действия против Калининградской области.

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Юрий Лысенко
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