Россия может нанести удар «Орешником» по военной инфраструктуре НАТО в польском Жешуве, считает генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский. По его прогнозу, такой сценарий может реализоваться уже в 2026 году, заявил он в программе «Итоги дна с Делягиным» на «Царьграде».

Овчинский считает, что Россия уже фактически находится в состоянии противостояния с НАТО из-за участия стран альянса в поставках вооружений Киеву. В качестве одной из возможных ответных мер он назвал удар по объектам в районе Жешува, через который проходит значительная часть западной военной помощи Украине.

«Поэтому объекты в Жешуве должны быть обречены. Там должны быть уничтожены все склады с бронетехникой, с боеприпасами и так далее. И это случится. И это случится, я думаю, уже в этом году», — сказал Овчинский.

Генерал также высказал мнение, что применение обычного вооружения по военной инфраструктуре в Польше не обязательно приведёт к ядерному конфликту. В качестве одного из возможных средств он назвал комплекс «Орешник», подчеркнув его возможности по преодолению противоракетной обороны.

При этом никаких официальных заявлений российских властей о планах нанести удар по территории Польши не было. Слова Овчинского являются его собственной оценкой возможного развития событий.

Ранее Life.ru рассказывал о разработанном в НАТО сценарии возможной войны с Россией. Он, по данным Bild, предусматривает в том числе действия против Калининградской области.