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23 августа, 10:50

Лавров: Страны НАТО пытаются «отмазаться» от помощи Киеву, но у них не получится

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Страны НАТО пытаются заренее «отмазаться» от военной поддержки Украины, но у них не получится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он усомнился в том, что смысл пятой статьи Договора альянса — не в коллективной обороне, а нападении.

«Может быть, они всей этой статьей пятой уже связаны и считают себя вправе вместо коллективной обороны осуществлять коллективное нападение? Это вопрос, который очень неудобен для них», — сказал министр в беседе с ИС «Вести».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва будет учитывать действия русофобских элит стран альянса и Европы. Именно поэтому, считает Лавров, «они знают, чем занимаются, и пытаются от этого отмазаться публично заранее».

«Не получится», — добавил министр.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что поддержку Украины со стороны Запада не следует расценивать как действия по линии НАТО. По его словам, страны альянса помогают Киеву по отдельности, а не посредством коллективных решения внутри альянса.

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Матвей Константинов
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