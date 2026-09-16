Фон дер Ляйен предложила создать в ЕС собственный аналог статьи 4 НАТО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренных консультаций по образцу статьи 4 Североатлантического договора. Инициатива должна войти в новую Европейскую стратегию безопасности, заявила глава ЕК во время выступления в Европарламенте.

По её словам, нынешние институты, доктрины и процедуры принятия решений в ЕС создавались для другой ситуации и уже не полностью соответствуют новым угрозам.

Предлагаемый фон дер Ляйен механизм должен работать как экстренный протокол безопасности. Если одна страна ЕС приведёт его в действие, остальные государства объединения должны будут собраться для консультаций, согласовать общий ответ, попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию и уменьшить последствия произошедшего.

Речь прежде всего идёт об инцидентах, которые находятся ниже порога прямой вооружённой агрессии. Среди таких угроз глава Еврокомиссии назвала диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения беспилотников.

При этом предлагаемый механизм не является европейским аналогом статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации союзников при угрозе безопасности одной из стран, тогда как статья 5 устанавливает принцип коллективной защиты в случае вооружённого нападения.

Фон дер Ляйен также предложила создать Европейский совет безопасности. По её словам, к его работе помимо государств ЕС в определённых форматах могли бы привлекаться Великобритания, Канада, Норвегия и Украина. Детальная структура нового органа пока не представлена.

Ранее Life.ru рассказывал, что фон дер Ляйен поставила перед Евросоюзом цель превратить объединение в полноценный оборонный союз и наращивать собственные возможности в сфере ПВО, кибербезопасности, космоса и вооружённых сил.