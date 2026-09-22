Запасы газа на минимуме: Международное энергетическое агентство предрекло ЕС «очень суровую зиму»

Предстоящая зима может стать для Европы одной из самых тяжёлых из-за низких запасов газа и перебоев с поставками. Такой прогноз глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол дал на форуме журнала Foreign Policy в Нью-Йорке.

«Мне кажется, если посмотреть на Европу, то эта зима будет для неё очень суровой. В последнее время в Европе было много суровых зим, но эта будет одной из самых тяжёлых, потому что уровень наполнения газохранилищ в Европе сейчас находится на исторически низком уровне», — сказал Бирол.

Бирол также напомнил о намерении стран ЕС полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Одновременно Европа лишилась части поставок СПГ из Катара и ОАЭ из-за перекрытия Ормузского пролива. В этих условиях европейским покупателям приходится активнее искать топливо в США и Норвегии, говорится в публикации. При холодной погоде ЕС также придётся конкурировать за свободные партии СПГ со странами Азии, что может дополнительно разогнать цены.

Ранее Life.ru рассказывал, что запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимального за 13 лет уровня. Аналитики допускали подорожание топлива выше €100 за МВт·ч при затяжных перебоях с поставками.