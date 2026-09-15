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Опубликовано 15 сентября, 10:30

«Если будет выгодно»: Песков назвал условия возвращения российского газа в ЕС

Песков допустил возвращение России к поставкам газа в Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Россия может обсуждать возобновление поставок газа в Евросоюз, если это окажется экономически выгодно и для европейского направления удастся выделить необходимые объёмы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о словах вице-премьера Италии Маттео Сальвини, допустившего возвращение к закупкам российского топлива после завершения украинского конфликта.

«Коммерческий вопрос. Если будет выгодно и получится зарезервировать необходимые объёмы, потому что некоторые объёмы направлены в альтернативные страны», — сказал Песков.

По его словам, именно сочетание этих двух условий позволит вернуться к обсуждению поставок на европейский рынок.

Таким образом, Москва не исключает такой возможности, однако решение будет зависеть прежде всего от коммерческой целесообразности и наличия свободных ресурсов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Сальвини призвал после завершения конфликта вернуться к закупкам российского газа. Итальянский вице-премьер связал такую возможность с окончанием боевых действий и заявил, что экономические показатели говорят в пользу возобновления поставок.

Больше новостей о тарифах, торговых войнах и мировой экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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