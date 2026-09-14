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Регион
Опубликовано 14 сентября, 20:57

Вице-премьер Италии Сальвини призвал вернуться к закупкам российского газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Италии стоит возобновить закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал вице-премьер страны Маттео Сальвини в интервью ИС «Вести».

Политика спросили, следует ли Риму вновь покупать топливо у России. Сальвини ответил утвердительно, связав такую возможность с прекращением боевых действий.

«Когда конфликт закончится — безусловно, да. Цифры говорят сами за себя», — заявил итальянский вице-премьер.

В качестве аргумента он предложил сравнить нынешние расходы на энергоресурсы с затратами Италии два, три, четыре и пять лет назад. По мнению Сальвини, экономические показатели подтверждают целесообразность возвращения к российским поставкам.

Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября
Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

Ранее европейский газовый рынок резко отреагировал на обострение ситуации у побережья Йемена. Утром 14 сентября стоимость топлива поднялась на 4% и перешагнула отметку в $1000 за тысячу кубометров. Резкий скачок котировок произошёл после сообщений о действиях хуситов в Красном море. В Йемене группировка установила контроль ещё над одним прибрежным районом и заняла острова у входа в акваторию. На этом фоне движение через стратегически важный регион оказалось под угрозой. Хуситы, как сообщается, фактически начали блокаду Саудовской Аравии и усилили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

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Виталий Приходько
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