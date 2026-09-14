Европейский газовый рынок резко отреагировал на обострение ситуации у побережья Йемена. Утром 14 сентября стоимость топлива поднялась на 4% и перешагнула отметку в $1000 за тысячу кубометров. Об этом сообщило агентство Reuters.

Резкий скачок котировок произошёл после сообщений о действиях хуситов в Красном море. В Йемене группировка установила контроль ещё над одним прибрежным районом и заняла острова у входа в акваторию. На этом фоне движение через стратегически важный регион оказалось под угрозой. Хуситы, как сообщается, фактически начали блокаду Саудовской Аравии и усилили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Дополнительным фактором стало прекращение работы крупнейшего нефтепровода на Ближнем Востоке. Атака привела к остановке объекта, через который проходило до 4% мировых поставок нефти. Рынок уже закладывает в цены риск дальнейших перебоев с экспортом энергоресурсов. Именно опасения вокруг поставок из Саудовской Аравии стали одним из ключевых факторов роста стоимости газа в Европе.

Собеседники Reuters предупреждают о возможном дальнейшем ухудшении ситуации. По их оценке, если текущая обстановка сохранится, к концу этой недели экспорт нефти и газа из Саудовской Аравии может полностью остановиться.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал подорожание газа в Европе с последствиями глобалистской политики. Поводом для комментария стала публикация пользователя соцсети с видео выступления президента РФ Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии.