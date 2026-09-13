Фицо предупредил ЕС о несусветных ценах после отказа от российского газа

Отказ от российского газа приведёт Европейский союз к дальнейшему росту цен и усилит зависимость от поставщиков из третьих стран. Словакия после 2027 года тоже будет вынуждена соблюдать запрет на импорт топлива из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении на своей официальной странице в Facebook*.

«С газом будет огромная проблема, она уже у нас в виде несусветных цен», — сказал Фицо.

По словам премьера, нынешнюю ситуацию на газовом рынке он связывает с политикой ЕС в отношении России и событиями вокруг Ирана. Фицо отметил, что Словакия сможет закупать российский газ ещё около года. После этого на республику распространится решение европейских органов о полном прекращении такого импорта.

Глава правительства считает, что ограничение российских поставок создаст дополнительное давление на стоимость топлива. Одновременно Евросоюз станет сильнее зависеть от альтернативных источников. По оценке Фицо, больше всего от такого развития событий выиграют США и другие государства, которые не входят в ЕС.

Словакия выступала против запрета российского газа. Фицо отметил, что Европейская комиссия приняла решение большинством голосов, обойдя принцип единогласия. При этом власти республики рассчитывают не допустить роста тарифов на газ и электричество для домохозяйств в 2027 году и, по словам премьера, уже располагают необходимыми для этого инструментами.

План Евросоюза предусматривает полный отказ от российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. К осени того же года ЕС намерен прекратить и импорт российского трубопроводного газа. В апреле Словакия подала иск в суд Евросоюза против запрета. Братислава также опасается возможных претензий со стороны «Газпрома» из-за контракта, который действует до 2034 года.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о прежних спорах Москвы и европейских стран вокруг принципов формирования цен на газ. По его словам, Россия раньше поставляла топливо в Европу примерно по $150–180 за тысячу кубометров, однако европейская сторона настаивала на переходе к биржевому ценообразованию. Путин отметил, что Москва предупреждала партнёров о специфике газового рынка и возможном росте стоимости при таком подходе. Российский лидер добавил, что по долгосрочным контрактам цена газа по-прежнему может зависеть от стоимости нефти и нефтепродуктов, которую определяет рынок.

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