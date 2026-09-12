Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Россия продаёт энергоресурсы по ценам, которые формируются на рыночной основе, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил о разногласиях с европейскими странами по поводу принципов ценообразования на газ.

Ранее Россия поставляла газ в Европу по цене около 150–180 долларов за тысячу кубометров. По словам Путина, европейская сторона тогда настаивала на переходе к рыночному ценообразованию.

«Мы же поставляли тот же газ в Европу по $150, по $180 за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование, — а что такое «рыночные ценообразования». Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаём в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путём», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что европейские страны предлагали формировать стоимость газа непосредственно на бирже.

«Нет, должны образовываться цены, формироваться на бирже», — напомнил президент о позиции европейской стороны.

Российский лидер отметил, что Москва предупреждала европейских партнёров о специфике газового рынка. По его словам, газ нельзя считать классическим биржевым товаром, поэтому переход к такому принципу расчёта не привёл к ожидаемому результату.

«Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится — у вас только цены выросли. Ну, пожалуйста, тысяча долларов или евро сейчас, а будет, может быть, ещё и больше», — добавил Путин.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал высокие цены на газ в Европе «ценой глупости». Глава РФПИ связал рост стоимости с решением Евросоюза отказаться от доступных поставок российского газа.