Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия продаёт энергоресурсы по ценам, которые формируются на рыночной основе, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил о разногласиях с европейскими странами по поводу принципов ценообразования на газ.
Ранее Россия поставляла газ в Европу по цене около 150–180 долларов за тысячу кубометров. По словам Путина, европейская сторона тогда настаивала на переходе к рыночному ценообразованию.
«Мы же поставляли тот же газ в Европу по $150, по $180 за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование, — а что такое «рыночные ценообразования». Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаём в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путём», — сказал российский лидер.
Путин также напомнил, что европейские страны предлагали формировать стоимость газа непосредственно на бирже.
«Нет, должны образовываться цены, формироваться на бирже», — напомнил президент о позиции европейской стороны.
Российский лидер отметил, что Москва предупреждала европейских партнёров о специфике газового рынка. По его словам, газ нельзя считать классическим биржевым товаром, поэтому переход к такому принципу расчёта не привёл к ожидаемому результату.
«Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится — у вас только цены выросли. Ну, пожалуйста, тысяча долларов или евро сейчас, а будет, может быть, ещё и больше», — добавил Путин.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал высокие цены на газ в Европе «ценой глупости». Глава РФПИ связал рост стоимости с решением Евросоюза отказаться от доступных поставок российского газа.
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