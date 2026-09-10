Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стоимость газа на европейском рынке превысила отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с декабря 2022 года, сообщает The Wall Street Journal.
Рост котировок связывают с усилением напряжённости на Ближнем Востоке и рисками перебоев с поставками сжиженного природного газа. Европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены примерно на 66%. Это минимальный показатель для данного времени за последние 15 лет.
По сравнению с прошлогодним уровнем объём запасов сократился примерно на 12%. Низкая заполненность ПХГ усиливает опасения участников рынка перед началом отопительного сезона.
Накануне Life.ru писал, что Песков назвал российский газ более дешёвой альтернативой для Европы. На фоне роста цен пресс-секретарь президента отмечал, что европейские хранилища заполнены примерно на 67%, а при нынешних темпах закачки их может не хватить до наступления холодов. Он также предупреждал, что биржевые котировки способны обновить рекорды.
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