Стоимость газа на европейском рынке превысила отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с декабря 2022 года, сообщает The Wall Street Journal.

Рост котировок связывают с усилением напряжённости на Ближнем Востоке и рисками перебоев с поставками сжиженного природного газа. Европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены примерно на 66%. Это минимальный показатель для данного времени за последние 15 лет.

По сравнению с прошлогодним уровнем объём запасов сократился примерно на 12%. Низкая заполненность ПХГ усиливает опасения участников рынка перед началом отопительного сезона.

Накануне Life.ru писал, что Песков назвал российский газ более дешёвой альтернативой для Европы. На фоне роста цен пресс-секретарь президента отмечал, что европейские хранилища заполнены примерно на 67%, а при нынешних темпах закачки их может не хватить до наступления холодов. Он также предупреждал, что биржевые котировки способны обновить рекорды.