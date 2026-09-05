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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:20

«Пострадают рядовые европейцы»: Как дефицит газа ударит по ЕС

Политолог Фёдоров: Дефицит газа в ЕС ударит по рядовым европейцам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нехватка газа в подземных хранилищах Евросоюза в преддверии зимы стала хронической проблемой, от которой в первую очередь пострадают обычные граждане, а не крупная промышленность, уверен старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

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По его словам, в ЕС уже запущен процесс деиндустриализации, главной причиной которого стало вытеснение с европейского рынка доступных российских энергоносителей. Рост цен на голубое топливо неизбежно ведёт к сокращению производства и потере рабочих мест для миллионов людей.

«Думаю, в этот раз ЕС выкрутится — топливо будет, но по более высокой цене. Однако в результате пострадают рядовые европейцы», — подчеркнул политолог в беседе с NEWS.ru.

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Ранее эксперты предупреждали, что холодная зима может изменить планы ЕС по отказу от российского газа. Серьёзный дефицит топлива не является базовым сценарием, однако при резком ухудшении погодных условий и скачке потребления вопрос поставок из РФ может вернуться в европейскую повестку.

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Борис Эльфанд
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