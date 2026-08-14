Холодная зима и дефицит: Аналитик оценил риски возврата Европы к российскому газу

Планы Евросоюза по отказу от российского газа могут измениться при неблагоприятном сочетании обстоятельств, допустил аналитик Сергей Кауфман. По его оценке, таким фактором способна стать холодная зима на фоне сохраняющихся проблем с поставками газа с Ближнего Востока, сообщает RG.ru.

К началу отопительного сезона европейские подземные хранилища, по прогнозу эксперта, могут оказаться заполнены примерно на 74–77%. Это сопоставимо с показателями 2021 года. Кауфман считает, что серьёзный дефицит газа для Европы не является базовым сценарием. Однако при резком ухудшении ситуации вопрос поставок из России снова может оказаться на повестке.

Эксперт также предположил, что после введения ограничений на российский СПГ в 2027 году рынок может перестроиться. Россия способна нарастить поставки в другие регионы, тогда как европейские страны будут искать дополнительные объёмы в Австралии, США и Катаре.

При этом такой обмен направлениями поставок, по оценке Кауфмана, может увеличить транспортные расходы и сохранить высокие цены на газ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз по состоянию на конец июля остаётся крупнейшим покупателем российского газа. На его долю приходится 49% экспорта СПГ, а по трубопроводному газу — 32%, чуть опережая Китай (31%) и Турцию (30%). В июле ЕС занял четвёртое место по общему объёму закупок российских энергоресурсов, которые принесли России около €1,5 млрд выручки — €561 млн за трубопроводный газ и €526 млн за СПГ.