Курс на отказ не помешал ЕС сохранить лидерство по закупкам газа из РФ

Евросоюз остаётся крупнейшим покупателем российского сжиженного и трубопроводного газа по состоянию на конец июля. Данные о поставках в страны объединения сообщает финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

На долю Евросоюза приходится 49% российского экспорта СПГ. Китай покупает 23% поставок, Япония — 18%, Южная Корея — 6%.

«ЕС также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, приобретая 32% российского экспорта против 31% у Китая и 30% у Турции», — утверждается в докладе.

По общему объёму закупок российских энергоресурсов ЕС занял в июле четвёртое место. Поставки принесли России около €1,5 млрд экспортной выручки. На трубопроводный газ пришлось €561 млн, а на СПГ — €526 млн.

Пять крупнейших покупателей российских энергоресурсов в Евросоюзе перечислили за них €1,3 млрд. Газ обеспечил 70% стоимости этих поставок. Венгрия закупила энергоресурсы на €486 млн и заняла первое место среди стран ЕС. Словакия с результатом €299 млн расположилась следом.

Ранее Испания увеличила закупки российского сжиженного природного газа. В мае 2026 года Россия обеспечила 27,8% потребностей страны в газе, что на 58,5% больше показателя годом ранее. В июне Россия вновь стала вторым поставщиком газа в Испанию после Алжира. Значительную часть поставок обеспечивает долгосрочный контракт компании Naturgy с проектом «Ямал СПГ», который стороны заключили в 2013 году.