«Катастрофа грянет зимой»: Европу призвали винить только себя в надвигающемся газовом кризисе

Европа подходит к отопительному сезону с самыми низкими за многие годы запасами газа. В начале августа хранилища стран ЕС были заполнены в среднем лишь на 58% — минимальный показатель для этого периода как минимум с 2009 года, пишет словацкая Pravda.

«Катастрофа грянет зимой. Винить ей [Европе] некого, кроме себя самой — Евросоюз сам вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России», — сказано в статье.

Автор отмечает, что при холодной погоде или новых перебоях с поставками сокращение резервов способно резко подтолкнуть цены на топливо вверх. При этом ситуация заметно различается по странам. На начало августа польские хранилища были заполнены почти на 87%, итальянские — примерно на 77%, тогда как в Нидерландах показатель составлял около 39%, а в Словакии — менее 45%.

Одной из причин медленного пополнения запасов стала более холодная минувшая зима: Европа израсходовала больше топлива и начала новый сезон закачки с худших позиций. Дополнительным фактором стали конфликт на Ближнем Востоке и ограничения судоходства через Ормузский пролив, через который ранее проходила значительная часть мировых поставок СПГ.

На темпы закачки влияет и экономика рынка. Сейчас трейдерам в ряде случаев невыгодно покупать газ и хранить его до зимы, поскольку ближайшие поставки стоят дороже контрактов на холодный сезон. Это снижает стимулы быстро наращивать резервы.

В ЕС ориентируются на заполнение хранилищ до 80% к декабрю. Однако участники рынка допускают, что достичь этой отметки будет сложно. Эксперты, которых цитирует Pravda, считают главным риском для Европы прежде всего рост стоимости топлива, а не его физическое отсутствие.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в июле отобрали из подземных хранилищ 964 млн кубометров газа — это в 1,5 раза больше, чем за тот же месяц 2025 года. Показатель стал максимальным для июля с 2022 года. На конец предыдущего месяца европейские ПХГ были заполнены на 56,92%. Годом ранее уровень составлял 68,58%. К августу заполненность приблизилась к 58%. Одной из причин увеличения отбора газа стала аномальная жара и засуха. Из-за активной работы кондиционеров вырос спрос на электроэнергию, а обмеление рек осложнило работу гидро- и атомных электростанций. Это повысило потребность в газовой генерации.