Европа начала тратить зимние запасы газа посреди лета

Страны Евросоюза в июле отобрали из подземных хранилищ 964 млн кубометров газа — это в 1,5 раза больше, чем за тот же месяц 2025 года. По расчётам РИА «Новости» на основе данных Gas Infrastructure Europe, показатель стал максимальным для июля с 2022 года.

При этом европейские операторы продолжали закачивать топливо в хранилища. За месяц объём пополнения составил 8,8 млрд кубометров — на 16% меньше прошлогоднего уровня.

С учётом отбора чистый прирост запасов составил 7,8 млрд кубометров. Это минимальный показатель для июля с 2020 года.

На конец месяца европейские ПХГ были заполнены на 56,92%. Годом ранее уровень составлял 68,58%. В начале августа заполненность приблизилась к 58%.

Одной из причин увеличения отбора газа стала аномальная жара и засуха. Из-за активной работы кондиционеров вырос спрос на электроэнергию, а обмеление рек осложнило работу гидро- и атомных электростанций. Это повысило потребность в газовой генерации.

На фоне ситуации в ЕС снизили требуемый уровень заполнения газохранилищ к началу отопительного сезона с 90% до 80%. Ранее «Газпром» прогнозировал, что при сохранении нынешних темпов закачки к 1 октября заполненность европейских ПХГ окажется ниже 75%.

Ранее стало известно, что европейские ПХГ заполнены на 58,1%, что на 16,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. При этом темпы закачки газа также отстают от многолетних показателей.