Газ уже выше $950, но это не предел: В Кремле оценили незавидное положение Европы

Европа могла бы платить за газ меньше, закупая его у России, если бы руководствовалась здравым смыслом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Более дешёвым газом мог бы давно для них стать российский газ, российский трубный газ, российский сжиженный газ, хотя сжиженный газ продаётся всегда под спотовой цене», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также прокомментировал текущую ситуацию на бирже, где стоимость газа поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров. По его словам, даже при максимальных темпах закачки европейцы не успеют наполнить хранилища до наступления холодов.

Пресс-секретарь главы государства убеждён, что нынешние биржевые показатели не являются предельными, а рекордные значения ещё будут зафиксированы. Европейские власти, по его мнению, это прекрасно понимают.

Ранее биржевые цены на газ в Европе поднялись до максимума с января 2023 года. Во вторник эталонные фьючерсы выросли на 3,4%. Рост связан с тем, что трейдеры спешат заполнить хранилища перед зимой. Сейчас европейские ПХГ заполнены примерно на 67% при сезонной норме около 83%. Дополнительное давление на рынок оказывает неопределённость вокруг Ормузского пролива.