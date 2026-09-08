Цены на газ в Европе взлетели до максимума с 2023 года

Цены на природный газ в Европе поднялись до максимального уровня с января 2023 года. Во вторник эталонные фьючерсы прибавили 3,4%, пишет Bloomberg.

Одной из причин роста стала спешка трейдеров с заполнением хранилищ перед зимой. Сейчас европейские ПХГ заполнены примерно на 67% при сезонной норме около 83%.

Дополнительное давление на рынок оказывает неопределённость вокруг Ормузского пролива. Иран заявил о скором соглашении с Оманом, которое должно предусматривать временный безопасный маршрут для судоходства, однако участники рынка пока не знают, как будут развиваться события после ударов по иранским танкерам.

Риск новых атак на суда сохраняется. Поэтому трейдеры продолжают учитывать возможность перебоев с поставками топлива через один из важнейших морских маршрутов.

Европа при этом ускорила закачку газа в конце августа — начале сентября. Запасы остаются на минимальном для этого времени уровне, а топливо приходится закупать перед зимой по самым высоким ценам за последние четыре года.

Ещё в конце августа Европу накрыла «зимняя паника» из-за низких запасов газа. Тогда хранилища ЕС были заполнены примерно на 63% против обычных для этого периода 80%, а участники рынка допускали новый скачок стоимости топлива.