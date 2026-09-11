Разрыв между стоимостью газа в Европе и США стал следствием решений чиновников Евросоюза, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«В 12,2 раза более высокие европейские цены на газ по сравнению с американскими — это цена глупости бюрократов ЕС», — написал глава РФПИ в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал публикацию другого пользователя, в которой утверждалось, что природный газ обходится европейцам в 12,2 раза дороже, чем американцам. По мнению главы РФПИ, к ценовому разрыву привёл отказ Евросоюза от доступных поставок российского газа. Он также связал энергетическую политику Брюсселя с курсом администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Дмитриев предположил, что газ в ЕС продолжит дорожать, усиливая финансовую нагрузку на европейские домохозяйства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна намерена сокращать зависимость от единственного поставщика газа и искать новые источники топлива. Ереван фактически берёт курс на диверсификацию, которой последние годы придерживается Евросоюз, последовательно отказывающийся от российских энергоресурсов.