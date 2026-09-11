«Жестоко дорогая зависимость»: Отказ от российского газа обошёлся Германии в €50,4 млрд

Прекращение поставок российского газа обошлось Германии более чем в 50 миллиардов евро. Об этом пишет Bild со ссылкой на ответ Минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от партии «Зелёные» Робина Вагенера.

Речь идёт о расходах на экстренные меры поддержки компаний и домохозяйств, принятых правительством Олафа Шольца в 2022 году. Общая сумма составила 50,4 млрд евро — это около 600 евро на каждого жителя Германии. Больше всего средств ушло на торможение цен: 16,3 млрд евро — на электроэнергию, 14,3 млрд — на газ. Еще 8,5 млрд составила декабрьская экстренная помощь, когда государство взяло на себя разовые платежи за газ.

При этом, как отмечает Bild, названная сумма отражает лишь прямую господдержку. В неё не вошли затраты на строительство новых терминалов для приёма сжиженного газа и дополнительная нагрузка на экономику из-за подорожания энергоносителей.

В конце августа на европейском газовом рынке возникли опасения из-за низких запасов перед зимой. В Германии хранилища были заполнены примерно наполовину, и власти надеялись увеличить объёмы к началу отопительного сезона.