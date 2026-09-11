По европейскому пути: Пашинян хочет найти альтернативу российскому газу

Армения намерена сокращать зависимость от единственного поставщика газа и искать новые источники топлива, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ереван фактически берёт курс на диверсификацию, которой последние годы придерживается Евросоюз, последовательно отказывающийся от российских энергоресурсов.

По словам Пашиняна, российский газ «нельзя считать дешёвым для армянских потребителей». Он обратил внимание, что после прохождения топлива от границы до конечного потребителя его стоимость существенно возрастает.

«Если есть возможность получать газ от второго источника или увеличить объёмы поставок оттуда, мы пойдём по этому пути. Если есть возможность получать газ от третьего или четвёртого источника, мы пойдём и по этому пути», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что подобный принцип будет распространяться не только на энергетику. По словам Пашиняна, Ереван намерен диверсифицировать связи во всех сферах, поскольку рассматривает это как часть курса на укрепление независимости страны.

Сейчас главным поставщиком газа в Армению остаётся Россия. В 2025 году объём российских поставок составил 2,23 млрд кубометров. Ещё 477 млн кубометров республика получила из Ирана, причём иранское топливо используется в том числе для работы тепловых электростанций.

Курс Пашиняна перекликается с энергетической политикой Евросоюза, который после 2022 года резко сократил закупки российского трубопроводного газа и столкнулся с перестройкой всей системы снабжения и ростом роли более дорогого СПГ. При этом ранее армянские власти подчёркивали, что не собираются менять действующую схему поставок из России и Ирана и пока не рассматривают иранский газ как полноценную замену российскому.

Ранее Армению предупредили о тяжёлых последствиях сближения с ЕС. По словам экспертов, евроинтеграция может обернуться для Армении ростом цен на газ.