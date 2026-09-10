Пашинян заявил о планах Армении выйти в космос и запустить три спутника

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен развивать национальную космическую отрасль. В ближайшие годы республика планирует запустить три спутника, сообщает Sputnik Армения.

По словам политика, два аппарата будут использоваться для мониторинга Земли, а третий обеспечит спутниковую связь. Кроме того, Армения рассчитывает создать распределённую сеть наземных станций. Она должна обслуживать внутренние потребности страны и содействовать международным космическим миссиям. С заявлением Пашинян выступил на космическом саммите в Париже.

Ранее на космическом саммите в Париже Евросоюз представил планы по созданию спутниковой группировки IRIS². Она будет включать более 350 аппаратов и обеспечит защищённую связь для гражданских, экстренных и военных служб. Первые запуски европейских спутников намечены на 2029 год.