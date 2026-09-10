ЕС развернёт в космосе 350 спутников IRIS² для замены Starlink к 2029 году

Евросоюз ускоряет создание собственной спутниковой группировки для защищённой связи. На космическом саммите в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что программа IRIS² расширена до более чем 350 спутников, а первые запуски намечены на 2029 год.

«Наша безопасность на Земле всё больше зависит от нашей безопасности в космосе. Именно поэтому мы создаём систему IRIS² — группировку спутников, работающих на разных орбитах, для обеспечения безопасной связи», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, в прошлом месяце Еврокомиссия решила ускорить реализацию проекта. Это даст дополнительные возможности для обороны, безопасности и экстренных служб. До запуска первых аппаратов Европа будет объединять существующие мощности для защищённой связи.

Проект предусматривает 330 спутников на низкой околоземной орбите и 18 — на средней . Ещё 66 аппаратов войдут в отдельный уровень для военных и экстренных служб. Стоимость проекта оценивается в 15,6 млрд евро, из которых 11,6 млрд — государственное финансирование.