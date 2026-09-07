«Купол молчания» против Starlink: Россия запустила в серию систему, «глушащую» космос

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», предназначенный для локального подавления Starlink, начали выпускать серийно. Об этом пишет газета «Взгляд». Минобороны РФ ранее характеристики установки не раскрывало.

Система не уничтожает космические аппараты и не отключает всю спутниковую группировку. Однако она создаёт направленные радиопомехи, из-за которых пролетающий спутник перестаёт уверенно принимать сигналы наземных терминалов.

Один из используемых Starlink диапазонов связи «земля — космос» находится в пределах 14–14,5 ГГц. Это подтверждают документы Федеральной комиссии по связи США. Однако точные рабочие параметры российского комплекса и схема воздействия официально не раскрывались.

Советник украинского Минобороны Сергей Бескрестнов утверждал в беседе с Reuters, что одна такая российская установка способна нарушать соединение Starlink примерно на 20 квадратных километрах. По его словам, украинские военные обнаружили около десяти таких комплексов.

Представители одного из подразделений ВСУ рассказывали иностранным журналистам об ударах по двум установкам. После поражения одной из них связь с дронами якобы восстановилась. В открытых описаниях конфигурация «Волны» различается. Российский специалист Сергей Трухачёв говорил о восьми антеннах, обеспечивающих работу комплекса. Питание этой аппаратуры происходит при помощи мощных автономных генераторов или подключением к электросети.

Мощный направленный передатчик неизбежно заметен в радиоэфире, а крупная модульная установка может стать целью для беспилотников. Поэтому «Волна» способна работать только как часть эшелонированной защиты вместе с системами обнаружения, ПВО и мобильными огневыми группами, поясняют эксперты издания. Тем не менее эффективность использования уже очевидна.