В России начали серийно выпускать новейшую систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», предназначенную для нейтрализации спутниковой сети Starlink. О запуске производства рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

По его словам, новинка доказала свою эффективность, после чего было принято решение о серийном выпуске. Сейчас объёмы выпуска позволяют перекрывать небо в нужных районах, из-за чего применение терминалов противником стало крайне затруднительным.

Собеседник агентства уточнил, что ранее эта технология дебютировала как средство защиты от ударов, которые ВСУ наносят вглубь территории России с использованием спутниковой связи. Теперь же, как утверждается, разработка превратилась в фактор глобального влияния.

Источник прокомментировал недавнее награждение Илона Маска украинским орденом Свободы. Он заявил, что бизнесмен, запрещая использовать Starlink над Россией, при этом допускает взлом терминалов и их установку на ударные дроны. В Москве считают это прямым содействием атакам, и пока готовится реакция официальных ведомств, инженеры дали свой ответ.

Принцип действия «Волны» отличается от стандартных средств борьбы. Комплекс не трогает наземное оборудование, а воздействует непосредственно на космические аппараты. Направленный радиосигнал ослепляет приёмные антенны спутников, вызывая сбой в их работе и отказ обслуживать пользовательские терминалы.

Специалист отметил, что мощности одного устройства достаточно, чтобы остановить работу Starlink на обширной площади. Одновременное включение нескольких единиц способно заблокировать целый регион, а десятки таких систем могут спровоцировать временный коллапс всей сети.

В ОПК подчеркнули, что Россия оставляет за собой право делиться этой технологией с другими государствами. Отмечается, что похожие по мощности инструменты уже появились в Китае. Если спутниковая сеть продолжит использоваться в военных целях, Москва будет решать, ограничивать ли глушение своей территорией или расширить его на весь мир.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп обвинил его в обмане из-за ситуации со Starlink. Киевский главарь утверждает, что ранее ему сообщили о якобы готовности SpaceX разрешить применение спутниковой системы за пределами Украины.