Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 10:16

«Поймали на лжи»: Захарова напомнила Трампу историю Зеленского со Starlink

Захарова: Трамп мог сделать выводы после вранья Зеленского о Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп уже мог убедиться в ненадёжности Владимира Зеленского. В качестве примера дипломат привела историю с заявлениями о возможном использовании Starlink для ударов по российской территории.

«Очередная попытка Зеленского втянуть американское руководство в опасную эскалацию обернулась для него просто публичным разоблачением во лжи. В ходе недавней встречи с журналистами он признал, что дезинформировал Трампа относительно готовности руководства компании SpaceX дать добро на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов вглубь РФ», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, этот эпизод показал, что заявления Зеленского по вопросам, способным повлиять на отношения с Вашингтоном и уровень эскалации, требуют особой проверки.

Зеленский собрался обсудить с Илоном Маском помощь Киеву
Зеленский собрался обсудить с Илоном Маском помощь Киеву

Ранее Владимир Зеленский сам рассказал, что Дональд Трамп обвинил его в обмане из-за ситуации со Starlink. По словам Зеленского, в Киеве сначала считали, что SpaceX готова разрешить использование спутниковой системы над территорией России, однако позже выяснилось, что Илон Маск такого согласия не давал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar