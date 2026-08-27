Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп уже мог убедиться в ненадёжности Владимира Зеленского. В качестве примера дипломат привела историю с заявлениями о возможном использовании Starlink для ударов по российской территории.

«Очередная попытка Зеленского втянуть американское руководство в опасную эскалацию обернулась для него просто публичным разоблачением во лжи. В ходе недавней встречи с журналистами он признал, что дезинформировал Трампа относительно готовности руководства компании SpaceX дать добро на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов вглубь РФ», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, этот эпизод показал, что заявления Зеленского по вопросам, способным повлиять на отношения с Вашингтоном и уровень эскалации, требуют особой проверки.

Ранее Владимир Зеленский сам рассказал, что Дональд Трамп обвинил его в обмане из-за ситуации со Starlink. По словам Зеленского, в Киеве сначала считали, что SpaceX готова разрешить использование спутниковой системы над территорией России, однако позже выяснилось, что Илон Маск такого согласия не давал.