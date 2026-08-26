Зеленский собрался обсудить с Илоном Маском помощь Киеву
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский планирует провести переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском. По информации Telegram-канала «Инсайдер.UA», в повестке встречи — вопросы дальнейшей поддержки Украины и поиск путей дипломатического урегулирования текущего конфликта.
Аналитики связывают потенциальный успех диалога с тем, что ранее Маск был удостоен украинского ордена Свободы. Известно, что предприниматель выступает за мирное урегулирование ситуации, однако между ним и украинскими властями сохраняются разногласия относительно рисков эскалации.
Ранее стало известно, что Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом Свободы. В указе говорится, что награда присуждена «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединённых Штатов Америки».
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