Зеленский собрался обсудить с Илоном Маском помощь Киеву

Владимир Зеленский планирует провести переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском. По информации Telegram-канала «Инсайдер.UA», в повестке встречи — вопросы дальнейшей поддержки Украины и поиск путей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

Аналитики связывают потенциальный успех диалога с тем, что ранее Маск был удостоен украинского ордена Свободы. Известно, что предприниматель выступает за мирное урегулирование ситуации, однако между ним и украинскими властями сохраняются разногласия относительно рисков эскалации.

Ранее стало известно, что Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом Свободы. В указе говорится, что награда присуждена «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединённых Штатов Америки».