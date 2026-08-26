Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом Свободы

Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска украинским орденом Свободы. В указе говорится, что награда присуждена «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединённых Штатов Америки».

При этом на днях стало известно, что Маск отказался разрешить Украине использовать Starlink над территорией России, поскольку счёл это эскалацией. Зеленский утверждает, что обсуждал вопрос расширения зоны работы спутниковой системы с президентом США Дональдом Трампом, но позднее украинская сторона выяснила, что против выступает сам Маск.