Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 07:48

Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом Свободы

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска украинским орденом Свободы. В указе говорится, что награда присуждена «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединённых Штатов Америки».

Маск предупредил о вымирании человечества, сделав тревожный прогноз
Маск предупредил о вымирании человечества, сделав тревожный прогноз

При этом на днях стало известно, что Маск отказался разрешить Украине использовать Starlink над территорией России, поскольку счёл это эскалацией. Зеленский утверждает, что обсуждал вопрос расширения зоны работы спутниковой системы с президентом США Дональдом Трампом, но позднее украинская сторона выяснила, что против выступает сам Маск.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Илон Маск
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar