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Регион
24 августа, 22:39

Маск предупредил о вымирании человечества, сделав тревожный прогноз

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Снижение рождаемости ведёт к полному исчезновению человечества. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя обсуждение демографической ситуации в разных странах.

«Люди исчезают», — говорится в его публикации в соцсети X.

Маск отреагировал на пост одного из пользователей X о мерах Сингапура, которые власти страны используют для поддержки рождаемости. Автор публикации среди таких шагов выделил более доступное жильё и увеличение продолжительности отпусков.

Маск также репостнул публикацию с оценкой демографической ситуации в США. В ней говорится, что при сохранении нынешней динамики рождаемости через сто лет на каждые 100 нынешних жителей страны останется около 25 человек. Автор сравнил такое сокращение населения с пандемией, которая уносит жизни 75% людей.

«Верно», — написал Маск, комментируя эту оценку.

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Ранее Life.ru сообщал о дополнительной поддержке семей в Сингапуре. Каждый ребёнок с гражданством страны к 17 годам сможет получить от государства около 70 тысяч сингапурских долларов, что превышает $55 тысяч. Власти увеличивают объём помощи на фоне снижения рождаемости. В 2025 году коэффициент рождаемости в Сингапуре опустился с 0,97 до 0,87 ребёнка на женщину. Для простого воспроизводства населения без учёта миграции необходим показатель около 2,1.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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