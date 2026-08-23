Зеленский заявил, что Трамп обвинил его в обмане из-за ситуации со Starlink

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в обмане по вопросу нанесения ударов по российской территории с помощью терминалов Starlink. Об этом рассказал сам украинский политик, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Зеленский утверждает, что ранее ему сообщили о якобы готовности SpaceX разрешить применение спутниковой системы за пределами Украины. После этого он обратился к Трампу с просьбой согласовать вопрос на политическом уровне.

После первой встречи американская сторона должна была обсудить возможность такого решения с компанией Илона Маска. Однако позже выяснилось, что SpaceX не давала согласия на использование Starlink над территорией России.

«Потом у меня была вторая встреча с президентом США. Он сказал, что я его якобы обманул, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России. Я вернулся к нашему Министерству обороны и они сказали, что, может, так и было», — рассказал Зеленский.

Глава Украины заявил, что изначальная информация о согласии SpaceX могла оказаться ошибочной. При этом он считает, что Илон Маск ещё может изменить позицию после дополнительных переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется до 360 ракет для комплексов Patriot, чтобы обеспечить противовоздушную оборону зимой 2026–2027 годов. По его словам, запрос Воздушных сил составляет 360 единиц, хотя сам он рассчитывал найти 300. Получить такое количество сложно, поскольку годовой выпуск этих боеприпасов достигает лишь около 600 штук.