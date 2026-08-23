Для Владимира Зеленского этот год, возможно, стал самым тяжёлым. Причины — коррупционные скандалы и кризис доверия Киева к западным союзникам. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание отмечает, что коррупция стала главной внутренней проблемой главы киевского режима. Также упоминаются нехватка у Украины систем ПРО на фоне войны в Иране и сомнения в надёжности партнёров, особенно США.

«Зеленский испытывает давление со всех сторон, и есть признаки того, что... он, возможно, столкнулся с самым тяжёлым за всё время годом», — говорится в сообщении газеты.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высмеял Владимира Зеленского, который просит у Евросоюза деньги в то время, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) проводит расследования против сотрудников его офиса. Журналист назвал эту ситуацию похожей на анекдот. Он также сказал, что на фоне последних событий Зеленский оказался в отчаянном положении и теперь готов на любые шаги.