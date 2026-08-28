ВСУ в панике: Наши системы РЭБ ставят крест на работе спутниковой сети Илона Маска

Украинские военные столкнулись с проблемами в работе спутниковой сети Starlink из-за российских систем радиоэлектронного подавления, сообщает El Mundo. По данным издания, российские средства РЭБ начали снижать эффективность связи, которую активно используют ВСУ.

Соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко заявил, что «окно возможностей для Starlink закрывается». По его словам, российские радиопомехи всё сильнее мешают работе системы.

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что отключение Starlink для ВСУ могло бы ускорить прекращение боевых действий. По его мнению, без спутниковой сети украинские подразделения лишатся защищённой связи и части возможностей по управлению операциями.