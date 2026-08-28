Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 06:01

ВСУ в панике: Наши системы РЭБ ставят крест на работе спутниковой сети Илона Маска

El Mundo: Cистемы РЭБ России снижают эффективность работы Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Украинские военные столкнулись с проблемами в работе спутниковой сети Starlink из-за российских систем радиоэлектронного подавления, сообщает El Mundo. По данным издания, российские средства РЭБ начали снижать эффективность связи, которую активно используют ВСУ.

Соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко заявил, что «окно возможностей для Starlink закрывается». По его словам, российские радиопомехи всё сильнее мешают работе системы.

«Поймали на лжи»: Захарова напомнила Трампу историю Зеленского со Starlink
«Поймали на лжи»: Захарова напомнила Трампу историю Зеленского со Starlink

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что отключение Starlink для ВСУ могло бы ускорить прекращение боевых действий. По его мнению, без спутниковой сети украинские подразделения лишатся защищённой связи и части возможностей по управлению операциями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar