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Опубликовано 6 сентября, 07:17

«Убийство экономики»: Армению предупредили о тяжёлых последствиях сближения с ЕС

Политолог Дудчак: Евроинтеграция может обернуться для Армении ростом цен на газ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом и ухудшение экономических отношений с Россией могут обернуться для республики резким подорожанием энергоресурсов. Цены на газ могут увеличиться почти в шесть раз, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

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По его оценке, ограничения на импорт армянской сельхозпродукции и алкогольных напитков создают огромные проблемы для Еревана и демонстрируют неспособность премьер-министра Никола Пашиняна решать эти вопросы. Эксперт усомнился, что армянские власти смогут компенсировать местным производителям возможные потери от российских ограничений.

«По газу это будет вообще убийство для экономики. <...> Люди должны понять заранее, к чему приводит евроинтеграция, а не идти по пути Украины, чтобы потом уже в полной мере ощутить все эти прелести, вплоть до войны с Россией», — подчеркнул политолог в беседе с РИАМО.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что членство в ЕАЭС предоставляет Армении значительные преимущества. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о целом комплексе выгодных условий, включая цену на газ.

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Борис Эльфанд
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