Дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом и ухудшение экономических отношений с Россией могут обернуться для республики резким подорожанием энергоресурсов. Цены на газ могут увеличиться почти в шесть раз, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его оценке, ограничения на импорт армянской сельхозпродукции и алкогольных напитков создают огромные проблемы для Еревана и демонстрируют неспособность премьер-министра Никола Пашиняна решать эти вопросы. Эксперт усомнился, что армянские власти смогут компенсировать местным производителям возможные потери от российских ограничений.

«По газу это будет вообще убийство для экономики. <...> Люди должны понять заранее, к чему приводит евроинтеграция, а не идти по пути Украины, чтобы потом уже в полной мере ощутить все эти прелести, вплоть до войны с Россией», — подчеркнул политолог в беседе с РИАМО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что членство в ЕАЭС предоставляет Армении значительные преимущества. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о целом комплексе выгодных условий, включая цену на газ.