«Очень непростая ситуация»: Чем грозит Армении свободный доступ европейских товаров

Свободный доступ европейских товаров на армянский рынок может поставить Ереван в очень непростую ситуацию. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, отметив, что Евросоюз фактически подталкивает Армению к выходу из Евразийского экономического союза.

Поводом для комментария стало решение Совета ЕС одобрить предложение Еврокомиссии о временном упрощении торговли с Арменией на два года. Инициатива предполагает отмену пошлин на 80% армянского экспорта, 99% плодовоовощной продукции и 91% напитков. Ереван при этом не должен ограничивать доступ европейских товаров на свою территорию. Решение должен утвердить Европарламент.

В беседе с «Ридусом» Силаев отметил, что пошлины — не единственное препятствие для торговли с ЕС. По его словам, армянские товары везти в Евросоюз дольше, чем в Россию, а для поставок нужна отлаженная инфраструктура: механизмы заключения сделок, платежей и договорённостей о поставках.

«Чтобы из сада в Араратской долине абрикос попал в испанский супермаркет, нужна довольно длинная цепочка договорённостей. Её пока нет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что отдельные категории продукции, включая армянский коньяк, вряд ли смогут закрепиться на европейском рынке из-за огромной конкуренции.

Главный риск, по мнению политолога, связан с членством Армении в ЕАЭС. Объединение предполагает общий таможенный контроль на внешних границах, и свободный доступ товаров из ЕС может создать для Еревана серьёзные проблемы.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС сообщил, что Россия и Армения условились продолжать взаимодействие без спешки и проанализировать совместную работу по ключевым направлениям. Российский лидер подчеркнул, что Москва ждёт от Еревана честного обозначения целей дальнейшего сотрудничества, и стороны договорились вести диалог в спокойном режиме.