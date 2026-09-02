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Опубликовано 1 сентября, 23:16

Путин сообщил, что Россия и Армения договорились вести диалог в спокойном режиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria lobakina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria lobakina

Россия и Армения договорились продолжить взаимодействие в спокойном режиме и провести анализ совместной работы по ключевым направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

По словам российского лидера, Москва ожидает от Еревана ясного понимания целей дальнейшего сотрудничества.

«Пускай скажут по-честному, чего они хотят, каковы их цели. Мы договорились вести диалог в спокойном режиме», — заявил Путин.

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести подробный анализ сотрудничества двух стран по каждому направлению. Президент РФ заявил, что согласен с таким подходом.

Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов
Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов

Ранее Владимир Путин допустил, что решение армянского руководства признать Карабах частью Азербайджана может принести Армении «немало плюсов». По его словам, прекращение конфликта даёт возможность «перевернуть страницу» и перейти к решению практических вопросов. Среди них Путин назвал обустройство людей на новом месте жительства и разблокировку инфраструктуры. В дальнейшем это может позволить Армении начать новый этап в экономике и открыть границы для инвестиций.

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Виталий Приходько
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