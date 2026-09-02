Путин сообщил, что Россия и Армения договорились вести диалог в спокойном режиме

Россия и Армения договорились продолжить взаимодействие в спокойном режиме и провести анализ совместной работы по ключевым направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

По словам российского лидера, Москва ожидает от Еревана ясного понимания целей дальнейшего сотрудничества.

«Пускай скажут по-честному, чего они хотят, каковы их цели. Мы договорились вести диалог в спокойном режиме», — заявил Путин.

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести подробный анализ сотрудничества двух стран по каждому направлению. Президент РФ заявил, что согласен с таким подходом.

Ранее Владимир Путин допустил, что решение армянского руководства признать Карабах частью Азербайджана может принести Армении «немало плюсов». По его словам, прекращение конфликта даёт возможность «перевернуть страницу» и перейти к решению практических вопросов. Среди них Путин назвал обустройство людей на новом месте жительства и разблокировку инфраструктуры. В дальнейшем это может позволить Армении начать новый этап в экономике и открыть границы для инвестиций.