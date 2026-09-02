Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов

Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении встретиться с армянским премьером Николом Пашиняном в российской столице. Об этом глава государства рассказал журналистам после саммита ШОС в Бишкеке.

Планируется детально разобрать двустороннюю повестку. По словам президента, формат предполагает участие профильных специалистов с обеих сторон, чтобы спокойно пройтись по каждому пункту.

Одной из тем для обсуждения станет развитие железнодорожной инфраструктуры. Российский лидер объяснил, что вложения в подобные проекты напрямую увязываются с грузопотоком.

Позиция Москвы формулируется просто: есть объёмы перевозок — будут и финансовые вливания. Если трафика нет, то и вкладывать средства никто не станет, а значит, не будет и прогресса в этом направлении.

Напомним, 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке прошла первая после выборов в Армении личная встреча Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна. Основное внимание было уделено внешнеполитическому вектору Еревана. Путин, отметив право Армении на сближение с Евросоюзом, указал, что подобный курс несовместим с участием в ЕАЭС и по сути означает выход из объединения, предложив в таком случае провести референдум. Пашинян, в свою очередь, заявил, что не считает действия Армении нарушением обязательств, пока не готов к окончательному выбору, но охарактеризовал переговоры как конструктивные и подтвердил намерение продолжить диалог в Москве.