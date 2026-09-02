«Всё началось с проблем Карабаха»: Путин раскрыл причину разногласий России и Армении

Проблема вокруг Карабаха стала главным фактором, повлиявшим на нынешние отношения между Россией и Арменией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС.

По словам российского лидера, ситуация изменилась после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в Праге документ, в котором признал Карабах частью Азербайджана.

«Всё началось с проблем Карабаха. Руководство Армении, сам премьер-министр, подписал соответствующую бумагу в Праге и признал, что Карабах является частью Азербайджана. С этого момента наша позиция по этому вопросу приобрела очень двойственный характер», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что после изменения позиции Еревана перед Москвой встал вопрос о пределах возможного вмешательства в ситуацию.

«Мы что, можем вмешиваться или должны вмешиваться во внутриполитические дела Азербайджана?» — задал вопрос глава государства.

Напомним, Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провёл встречу с Николом Пашиняном. Основное время переговоров прошло в закрытом формате. В ходе встречи Путин призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением. Пашинян, со своей стороны, заявил, что принятие закона о начале процесса вступления республики в Евросоюз фактически означало отказ от идеи проведения референдума по этому вопросу.