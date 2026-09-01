Путин призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС

Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что запуск процедуры вступления страны в Европейский союз будет означать выход из Евразийского экономического союза. Об этом российский лидер сообщил на встрече в Бишкеке.

Кадры со встречи Путина и Пашиняна в Бишкеке. Видео © Life.ru

Путин отметил, что Армении необходимо определиться с дальнейшим направлением интеграции — сохранить участие в ЕАЭС или двигаться в сторону ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.

«Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше — Москве надо понять, как развивать отношения дальше», — добавил российский лидер.

Переговоры Путина и Пашиняна прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Это была первая личная встреча лидеров после выборов в Армении.

Выбор между сохранением участия в ЕАЭС и движением в сторону Евросоюза остаётся одной из главных тем в отношениях Москвы и Еревана. Ранее Life.ru писал, что Пашинян заявил о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС. Тогда премьер республики отметил, что вопрос дальнейшего курса страны потребует отдельного решения.