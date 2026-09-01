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Регион
Опубликовано 1 сентября, 14:48

«Как это по-русски?»: Пашинян рассказал, что начал забывать русский язык

Пашинян заявил, что начал забывать русский язык

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стал хуже помнить русский язык из-за активного общения с европейскими представителями через переводчиков. Об этом он рассказал, объясняя особенности дипломатического общения.

По словам Пашиняна, европейская сторона использует переводчиков, поскольку считает это проявлением уважения к праву народов на родной язык.

«Недавно я общался с человеком на русском и иногда забывал слова. Называю слово и говорю: «Как это по-русски?», — рассказал премьер.

Пашинян отметил, что сейчас многие международные контакты Армении проходят с участием переводчиков. Он связал это с тем, что собеседники придерживаются принципа общения на родных языках.

Русский язык остаётся широко распространённым в Армении и используется как один из языков межнационального общения, однако в последние годы Ереван также развивает связи с европейскими структурами.

Пашинян раскрыл, что хочет обсудить с Путиным
Пашинян раскрыл, что хочет обсудить с Путиным

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян выступил на армянском языке во время заседания «ШОС+». При этом остальные лидеры говорили по-русски. Так поступили главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.

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Наталья Демьянова
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