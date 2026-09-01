Пашинян раскрыл, что хочет обсудить с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить стратегию отношений двух стран. Об этом он сообщил во время выступления на саммите в формате «ШОС+».

«Сегодня у меня состоится встреча с уважаемым президентом России Владимиром Путиным, обсудим стратегию дальнейшего развития наших отношений», — сказал Пашинян.

О планах организовать такой контакт ранее говорил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, стороны также обсудят вопрос евроориентации Еревана.

Стоит напомнить, что парламент Армении весной 2025 года одобрил закон о запуске процедуры вступления республики в ЕС. Владимир Путин тогда отмечал, что подобная интеграция автоматически приведёт к выходу страны из ЕАЭС и потере всех связанных с этим преференций.

На саммите ЕАЭС в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление. В нём говорилось о поддержке идеи проведения в Армении референдума — о вступлении в Евросоюз или сохранении членства в Евразийском союзе.

В августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Еревану нужно определиться с этим вопросом до декабря 2026 года. К тому моменту главы государств ЕАЭС будут обсуждать возможные дальнейшие шаги в отношении республики.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил мнение, что Армения так и не станет частью ЕС. При этом, по его словам, отношения с Евразийским союзом и Москвой будут испорчены надолго.