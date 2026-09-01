«Настрой оптимистичный»: Оверчук высказался перед встречей Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. Встреча привлекает особое внимание на фоне последних заявлений Еревана и дискуссий о состоянии российско-армянских отношений. Перед предстоящими переговорами журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев поинтересовался настроением российской делегации у вице-премьера Алексея Оверчука.

Оверчук заявил об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Пашиняна. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У нас всегда хорошее настроение, всегда оптимистичный настрой!» — ответил он.

Переговоры Путина и Пашиняна пройдут в рамках серии двусторонних встреч российского лидера. О содержании предстоящей беседы пока не сообщается.

Встреча Путина и Пашиняна проходит на фоне заметного охлаждения риторики между Москвой и Ереваном. Ранее Life.ru писал, что Пашинян объяснил исчезновение России из списка стратегических партнёров Армении событиями 2022 года и претензиями к действиям ОДКБ. После этого Мария Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» армянам, заявив, что Россия тогда содействовала урегулированию и что именно Ереван не поддержал подготовленное решение ОДКБ о помощи Армении.