Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров
Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке во время заседания «ШОС+». При этом остальные лидеры говорили по-русски.
Так поступили главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин должен провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам закавказского политика, он намерен обсудить с лидером РФ стратегию отношений двух стран.
Напомним, парламент Армении весной 2025 года одобрил закон о запуске процедуры вступления в ЕС, хотя президент РФ Владимир Путин предупреждал, что такая интеграция автоматически приведёт к выходу страны из ЕАЭС и потере связанных с этим преференций; на недавнем саммите в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии поддержали идею референдума в Армении о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом, а в августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Еревану нужно определиться до декабря 2026 года, когда главы государств евразийского союза будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении республики.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.