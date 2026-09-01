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Опубликовано 1 сентября, 11:57
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Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке во время заседания «ШОС+». При этом остальные лидеры говорили по-русски.

Так поступили главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.

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Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин должен провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам закавказского политика, он намерен обсудить с лидером РФ стратегию отношений двух стран.

Напомним, парламент Армении весной 2025 года одобрил закон о запуске процедуры вступления в ЕС, хотя президент РФ Владимир Путин предупреждал, что такая интеграция автоматически приведёт к выходу страны из ЕАЭС и потере связанных с этим преференций; на недавнем саммите в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии поддержали идею референдума в Армении о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом, а в августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Еревану нужно определиться до декабря 2026 года, когда главы государств евразийского союза будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении республики.

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Милена Скрипальщикова
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