Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров

Напомним, парламент Армении весной 2025 года одобрил закон о запуске процедуры вступления в ЕС, хотя президент РФ Владимир Путин предупреждал, что такая интеграция автоматически приведёт к выходу страны из ЕАЭС и потере связанных с этим преференций; на недавнем саммите в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии поддержали идею референдума в Армении о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом, а в августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Еревану нужно определиться до декабря 2026 года, когда главы государств евразийского союза будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении республики.